Stále víc Američanů se ozbrojuje. Nákup zbraní živí pandemie, rasové nepokoje i politická situace

Dokazují to i statistiky. Zbraně šly ve velkém na odbyt po útocích z 11. září 2001 i po pádu burz v roce 2008. Letos se jich nejvíce prodalo v březnu, po začátku pandemie, a v červnu, krátce poté, co rukou policisty zemřel George Floyd a povstalo hnutí Black Lives Matter.

První pušku v životě si letos pořídil třeba čtyřicetiletý Newyorčan Al Materazo. Do února se přitom počítal mezi odpůrce zbraní. Názor změnil až kvůli obavám z dopadů koronavirové pandemie. „Nebude dostatek peněz, je možné, že některé lidi to dovede až do situace, kdy budou muset krást, a já chci být schopný ubránit svůj dům a svou rodinu,“ popsal.

Další vlna nákupů může přijít po volbách

Na ozbrojování krajně levicových hnutí, která vždy násilí odmítala, poukazuje i prezident Donald Trump. Podle svých odpůrců ale jen popichuje už tak rozjitřenou společnost. Vyčítají mu, že přehlíží útoky bělošských rasistických skupin.

„Když teď v té první televizní debatě měl možnost odmítnout pravicové nacionalisty, vlastence, jak on říká, skupinu Proud Boys, tak on řekl Stand Back and Stand By – zůstaňte v pozadí, ale buďte připraveni,“ dodává Anýž.

Výrok prezidenta tehdy pobouřil i velkou část Senátu a řadových republikánů. Později se Trump nakonec proti rasistům vymezil. „Měli by odejít a nechat úřady, ať dělají svou práci,“ řekl prezident na adresu Proud Boys den po debatě.

Třetí letošní vlnu zvýšeného zájmu o zbraně američtí prodejci čekají po volbách. Lidé přijdou nakoupit ať už kvůli obavě, že by Trumpův konkurent Joe Biden mohl zpřísnit zbraňovou legislativu, nebo ze strachu, že se země propadne do politického chaosu.