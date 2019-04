Studie: Masová střelba je „nakažlivá“, v USA jí nahrávají dostupné zbraně

Další věc je, že ve Spojených státech si střelci většinou přinesou na nevinné civilisty rovnou celý arzenál, v jiných státech mají útočníci k dispozici většinou pouze jednu zbraň. V průměru zemře při střelbě 6,87 oběti, v ostatních 171 sledovaných zemích to je 8,8 oběti.

Střelci často touží po slávě

Podle Lankforda je pro současnou generaci Američanů stále důležitá sláva, které se střelcům dostává třeba právě díky masakrům. Ve své touze po slávě hledají vyšší cíl, jímž se mnohdy stane islámský džihád.

„Pokud útok (v Orlandu) byl motivován radikální islámskou fundamentalistickou ideologií, je to v souladu s nesnášenlivostí vůči gayům a lesbičkám,“ poznamenal Lankford. „Je děsivé, že pokud pachatelé zabijí hodně lidí, a tím se proslaví, mohou se o to pokusit další. Je to způsob, jak si získat pozornost,“ podotkl vědec.