EU by měla zavést sankce proti oligarchům blízkým Kremlu, vybídl Navalnyj

Německo v úterý uvedlo, že diskutuje se svými partnery o tom, jaké kroky podniknout poté, co Organizace pro zákaz chemických zbraní potvrdila, že v Navalného krvi byla nalezena nová a dosud nenahlášená varianta novičoku. Několik západních vlád už prohlásilo, že Rusko musí pomoci při vyšetřování, nebo bude čelit následkům. Moskva popírá Navalného obvinění, ​​že má otravu na svědomí.

„Sankce proti celé zemi nefungují. Nejdůležitější je uvalit zákaz vstupu a zmrazit aktiva lidem, kteří profitují z režimu. Zpronevěřují peníze, kradou miliardy a o víkendu odlétají do Berlína nebo Londýna. Kupují si drahé byty a vysedávají v kavárnách,“ řekl Navalnyj nejprodávanějšímu německému deníku Bild.

Sankce by měly podle něj postihnout i hlavního dirigenta Mnichovské filharmonie Valerije Gergijeva, který je stoupencem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Evropská unie by mohla podle Reuters zmrazit aktiva či zakázat cestovat Rusům zapleteným do případu Navalného otravy. Ekonomické sankce by mohly postihnout dokončení plynovodu Nord Stream 2, který má přepravovat zemní plyn z Ruska přímo do Německa po dně Baltu.