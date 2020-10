Ruští lékaři prý zdržovali převoz Navalného do Německa, tvrdí kritik Kremlu

Čtyřiačtyřicetiletý vůdce opozice v rozhovoru řekl, že rychlost jeho zotavování překvapuje i lékaře.



Navalnyj začal mít zdravotní potíže při letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna. Upadl do bezvědomí a byl hospitalizován v Omsku a později byl převezen do Německa. Tamní lékaři uvedli, že podle rozborů byl otráven nervovou paralytickou látkou ze skupiny novičok.

Navalnyj v rozhovoru řekl, že netuší, jak byl otráven. Cítil se prý dobře, ale jeho stav se náhle změnil po 20 minutách letu.

Domnívá se, že se mohl otrávit při dotyku s něčím, kde jed byl. V Omsku prý lékaři zdržovali jeho převoz, aby se jed z organismu vyloučil, ale nevypočítali čas správně.