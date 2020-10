Pompeo jedná v Tokiu se spojenci, spekuluje se, zda navštíví Tchaj-wan

Setkání Pompea s asijskými spojenci se koná v atmosféře napjatých vztahů mezi Amerikou a Čínou, které jsou nejhorší za několik desetiletí. Pompeo se svými protějšky probírá především spolupráci v oblasti bezpečnosti a alternativního financování regionální infrastruktury, které by mohlo nahradit finanční zdroje z Číny.

Pompeo regionální spojence vyzval, aby spolupracovali proti tomu, co nazval „vykořisťováním, nátlakem a korupcí“ čínské komunistické strany.

Na společná prohlášení či jednoznačné závěry ale pravděpodobně nedojde, i když Japonsko, Austrálie i Indie sdílejí americké obavy z Číny, kterou považují za regionálního rivala. S Američany ale nesdílejí tak ostrou rétoriku, Čína totiž zůstává jejich největším obchodním partnerem. Zdrženlivost podporují i blížící se americké prezidentské volby.

Spekuluje se však, že Trumpova administrativa bude chtít dovést diplomatický spor s Čínou ještě dál, což by způsobila Pompeova návštěva Tchaj-wanu. Kdyby se tak stalo, byl by ministr nejvyšším americkým představitelem, který by Tchaj-wan navštívil od roku 1979, kdy s ním Washington navázal diplomatické vztahy. Analytici ale na návštěvu příliš nesázejí, právě kvůli vyhrocenosti současné situace.