Unijní migrační balíček má urychlit vracení lidí do jejich zemí. Po státech bude chtít větší solidaritu

Návrh ale podle plánů unijní exikutivy počítá i s tím, že v případě výjimečného přetížení některé země, které ostatní státy nezvládnou vyřešit na základě dobrovolnosti, by se měla dostat do hry „povinná solidarita“. Ta by podle agentury Reuters mohla nastat ve chvíli, kdy se nepodaří rozdělit minimálně 70 procent žadatelů o azyl.

EK by podle Reuters měla každý rok rozhodovat o počtech, které by státy na základě aktuální situace měly převzít. Za každého přijatého migranta by státy z pokladny Evropské unie dostaly 10 tisíc eur (skoro 270 tisíc korun).

Komise chce rovněž zavést rychlou úvodní kontrolu migrantů, která by měla pomoci v efektivnějším odmítání lidí, kteří na udělení právní ochrany nemají nárok. Rychlejší by měl být zároveň i celý proces posuzování žádostí o azyl. V současné době se stává, že migranti zůstávají na lodích v přístavech, zatímco se státy přou o to, kdo je převezme.

Von der Leyenová: Současná pravidla nefungují

Šéfka EK Ursula von der Leyenová už minulý týden prohlásila, že systém by měl nahradit současná prakticky nefunkční pravidla, podle kterých za migranty odpovídá první země, do které přijdou. Brusel chce podle ní předejít opakování podobných tragédií, jakou byl začátkem září požár v přeplněném uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos.

Migrační politika patří v posledních letech mezi hlavní příčiny sporů uvnitř Unie. Německo jako současná předsednická země považuje reformu migrační politiky za jednu z priorit. Ministři vnitra by o návrhu měli jednat už začátkem října, schválení balíčku ale Brusel nečeká dříve než v roce 2023.