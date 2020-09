Chtěl jsem koronavirus zlehčovat, nechtěl jsem vyvolat paniku, přiznal Trump v nové knize

„Chtěl jsem to vždycky zlehčovat. Pořád to rád zlehčuju, protože nechci vytvořit paniku,“ řekl prezident 19. března novináři Bobu Woodwardovi v rozhovoru pro jeho knihu, která má vyjít příští úterý a jejíž úryvky a audionahrávky se dostaly do amerických médií.

Na začátku února přitom Trump v jiném rozhovoru zdůrazňoval, že koronavirus je „smrtící záležitost“, „více smrtící než třeba vážná chřipka“. Před veřejností se ovšem v březnu vyjadřoval odlišně.

Biden ve středu večer prohlásil v televizi CNN, že Trumpovo počínání v souvislosti s koronavirem je „odporné“. Zatímco prezident podle něj věděl o skutečném nebezpečí nákazy, sám si ani nenasadil roušku. „Je to téměř zločin,“ řekl Biden. Trumpovi podle něj „šlo jen o to zajistit, aby neklesl akciový trh a jeho bohatí přátelé nepřišli o peníze“, uvedl bez důkazů či bližších podrobností.

Biden prezidentovi dále vyčetl, že před koronavirem kapituloval. „Vůbec nic neudělal,“ a jeho počínání je důvodem, „proč nemáme důvěru v jeho vedení“.