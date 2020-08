Do francouzského Saint-Tropez se vrací roušky. Výpadek turistů je znát

Zase se z něho stala malá rybářská vesnice. Epidemie koronaviru městečko Saint-Tropez výrazně změnila. Z oblíbené turistické destinace bylo najednou město duchů. A osiřela i oblíbená četnická stanice.

Podle provozní ředitelky hotelu Pan Dei Palais byla změna hodně cítit. „Bylo to jiné, hlavně když už začalo být teplo někdy v květnu, normálně už je tu plno turistů, ale i pláže byly zavřené, no bylo to smutné,“ říká Lucie Bystroňová.

Hotel de la Ponche je živou historií Saint-Tropez, existuje už osm desítek let, pokoje tu měly i takové hvězdy jako Brigitte Bardotová či Romy Schneiderová. Majitelka Simone Ducksteinová s odkazem na blízké moře tvrdí, že nejkrásnější možný bazén leží přímo pod okny.

„Tradičně otevíráme koncem března nebo přesněji na Velikonoce. Tentokrát jsme ale museli zůstat zavření až do více jak poloviny června,“ nastínila.