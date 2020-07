Odvrácená strana půlměsíce. Turecký mecenáš je ve vězení i přes apel evropského soudu

Kavala stojí za mnoha sociálními, kulturními a vzdělávacími iniciativami. Heslem jeho organizace Anadolu Kültür je úsilí o demokracii a svobodnou a pluralitní zemi. Tedy věci, kterých se podle kritiků Turecku nedostává.

Vedle Kavaly čelí nátlaku i samotná Anadolu Kültür. Její ředitelka Asena Günalová za tím vidí snahu zastrašit a umlčet občanskou společnost v Turecku: „Je to mučení. Je to úmyslná krutost. Propustili ho, my na něj čekáme, a pak řeknou, že nepřijde, že se vrací do vězení. A vše začíná nanovo.“