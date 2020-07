Bergamo se stále vzpamatovává z tragického jara. Lidé chtějí vědět, proč se zde epidemie tak rozšířila

Dva měsíce zavření doma se snažili zabavit, jak se dalo. Konvoje vojenských aut odvážejících v noci rakve s oběťmi neviděli. Stačilo, že tísnivou atmosféru prázdného města umocňovaly sirény neustále projíždějících sanitek. „Hlavně v noci, když bylo to největší ticho, to bylo opravdu těžké. Po čase se snažili sirény vypínat, aby to nepůsobilo na lidi tak těžce,“ vzpomíná Marta.

Lidé chtějí znát viníky

I když ulice Bergama znovu ožily, do letního veselí má město stále daleko. Nakažených stále přibývá, i když jen málo. Hlavně starší lidé přesto pořád neskrývají obavy. Rodiny pozůstalých navíc vyčítají úřadům, že ohniska hned na začátku neizolovaly a umožnily tak, aby epidemie město zasáhla tak silně.