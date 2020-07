Německý soud potrestal deset mužů za hromadné znásilnění, většina dostala víceleté tresty

Hlavní pachatel dostal za znásilnění trest ve výši pěti let a šesti měsíců. Dalších šest obžalovaných si za znásilnění vyslechlo tresty od čtyř let a tří měsíců do tří let. Tři dostali nižší tresty za neposkytnutí pomoci a jednoho soud osvobodil.

Obžalovaným bylo v době činu mezi 18 a 30 lety, ve vazbě krátce po něm skončilo sedm Syřanů a jeden Němec. Další tři lidé, kteří pocházejí ze Sýrie, Alžírska a Iráku, byli vyšetřovaní na svobodě.

Osmnáctiletá studentka byla znásilněna v říjnu 2018 po návštěvě diskotéky ve Freiburgu. Podle obžaloby jí jeden z pachatelů přimíchal do alkoholického nápoje drogu, aby ji omámil, a skupina mužů ji pak 2,5 hodiny znásilňovala. Vyšetřovatelé je později usvědčili pomocí stop DNA.

Případ vyvolal demonstrace proti imigrantům i proti nenávisti. O dva roky dříve byla navíc ve městě brutálně znásilněna a zavražděna studentka mladým afghánským uprchlíkem, který později dostal doživotí.