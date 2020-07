Tanker opuštěný u pobřeží Jemenu hrozí ekologickou katastrofou

Tanker FSO Safer, starý 45 let, kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují povstalci z řad Húsíů. To znemožňuje expertům OSN inspekci plavidla, které nebylo prakticky udržováno od vypuknutí války před pěti lety mezi Húsíi podporovanými Íránem a jemenskou vládou s podporou koalice v čele se Saúdskou Arábií.

Pokud experti získají přístup na tanker, provedli by menší opravy a stanovili by další etapy prací. „Doufáme, že rychle budou přijata logistická opatření, aby tato práce mohla začít,“ řekl Dujarric.

Jemenská vláda varovala, že by tanker Safer mohl způsobit „největší ekologickou katastrofu na regionální a světové úrovni“.

Hodnota nákladu tankeru se odhaduje na 40 milionů dolarů (944 milionů korun), tedy na polovinu toho, kolik činila před poklesem cen ropy. Podle expertů je ještě nižší, protože surovina má špatnou kvalitu.

Peníze za ropu z tankeru by měly jít i do zdravotnictví, uvedl jemenský premiér

Jemenský premiér Maín Abdal Málik Saíd vyzval ve čtvrtek mezinárodní společenství k potrestání Húsíů za to, že zabránili OSN v inspekci plavidla. Peníze za ropu by podle něj měly být vynaloženy na zdravotnictví a humanitární projekty.

V květnu byl na tankeru zjištěn únik plynu v chladicím potrubí. To explodovalo a voda se dostala do strojovny, což „vytvořilo skutečně nebezpečnou situaci“, řekl Ian Ralby, nejvyšší představitel námořní rady IR Consilium, která situaci zblízka monitoruje.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nedávno varoval, že pokud se tanker rozlomí, „zdevastuje ekosystém Rudého moře“ a naruší hlavní lodní trasy. „Húsíové musejí povolit přístup (na tanker) dříve, než ta časovaná nálož vybuchne,“ prohlásil Pompeo.

Humanitární koordinátorka OSN pro Jemen Lise Grandeová řekla agentuře AFP, že rozlomení tankeru by způsobilo dvě katastrofy: ekologickou dosud nevídaného rozsahu a humanitární, protože ropa by učinila přístav Hudajdá nepoužitelným. O zdroj obživy by tak přišlo i odhadem 68 tisíc rybářů v dané oblasti.