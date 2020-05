Rakety zasáhly nemocnici v Tripolisu. Vláda viní Haftarovy milice

Turecko je připraveno na odvetu

Turecko hrozí Haftarovi ještě tvrdším postupem po jeho nedávném útoku na letiště v Tripolisu. Ankara zároveň vyostřuje rétoriku vůči hlavním rivalům, se kterými se v Libyi nepřímo utkává – Egyptu a Spojeným arabským emirátům.

„Pokud se ptáte, kdo destabilizuje region, kdo do něj vnáší chaos, pak bez váhání odpovídáme: Abú Dhabí,“ říká turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu.

Také Turecko čelí ostré kritice, a to i od zemí, které se v Libyi přímo neangažují – Řecka a Kypru. Důvod má co do činění s těžařskou lodí, která se nedávno vrátila z kyperských vod. Ankara chce s její pomocí prosadit své zájmy ve Středomoří, i na úkor Atén či Nikósie, a to je také jeden z cílů, které Turecko sleduje zapojením se do libyjského konfliktu.