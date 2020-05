V Polsku se začala nákaza šířit mezi slezskými horníky, izolaci ale vláda odmítá

Jastrzebská uhelná společnost tvrdí, že se na šíření koronaviru připravila, ale že mu nešlo uniknout. V dolech se podle ní nedají dodržovat tak přísné zásady jako jinde - nosit roušku a hlídat si rozestupy.

„Vždy jsme připouštěli, že se nás to ohrožení týká,“ řekl její mluvčí Sławomir Starzynski. „Je to takové normální, chtějí nás vyšetřit, tak co má člověk udělat. Je třeba se tomu všemu přizpůsobit,“ uvedl horník Eliasz.

Lůžka v nemocnicích jsou připravena

„Prakticky všechny ty případy jsou s velmi slabými symptomy, nebo úplně bez nich,“ dodal mluvčí Starzynski.

V Jastrzebie žádný důl zatím nezavřeli. Na rozdíl od největší polské důlní společnosti, ta musela přerušit provoz hned na několika místech. I tady testy ukazují vysoká čísla nakažených. Jejich rodiny končí v karanténě.