Smyčka kolem Hitlera se definitivně utáhla. Před 75 lety padl Berlín

Sovětský blitzkrieg

Aby se Rudá armáda dostala až k Berlínu, spustila už 12. ledna Viselsko-oderskou operaci, která byla svou rychlostí srovnatelná s bleskovou válkou využívanou v počátku konfliktu třetí říší. Koncem ledna už stáli Sověti zhruba 70 kilometrů od Berlína a začátkem března se Rudé armádě podařilo stanout u Baltského moře, čímž odřízla po souši Východní Prusko od Německa.

Smyčka kolem Berlína se utahovala. První fázi dobytí města zahájil nad ránem 16. dubna 1. běloruský front maršála Georgije Konstantinoviče Žukova spolu s 1. polskou armádou. Mohutná dělostřelecká palba směřovala na Seelowské výšiny, zvané Brána do Berlína. Němci tam ale měli vybudovanou pevnou obranu a trvalo dny, než ji Žukov prolomil.

V té době mohli Němci spatřit naposledy Adolfa Hitlera na veřejnosti. Hitler vyšel 20. dubna krátce poté, co skončilo americké bombardování města ze svého bunkru do zahrady říšského kancléřství, kde se měly slavit jeho 56. narozeniny. Mladíkům z Hitlerjugend se snažil Hitler dodat odvahy při svém posledním veřejném vystoupení 20. března, kdy jim předával Železné kříže. Hitler tvrdil, že Berlín nikdy neopustí, až do své smrti 30. dubna ale zůstával v bunkru.

Třetí dubnový týden se zároveň k Berlínu blížil z jihu 1. ukrajinský front maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ze severu mířil 2. běloruský front maršála Konstantina Konstantinoviče Rokossovského. Město bylo obklíčeno 24. dubna.

To už přitom mělo být po všem: původní plán počítal s tím, že Berlín padne do 22. dubna, do výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina.

První boje na předměstí Berlína začaly 21. dubna, Žukov a Koněv zahájili přímý útok na Berlín o čtyři dny později. Do středu města pronikla Rudá armáda 29. dubna, kdy obsadila ministerstvo vnitra. Den nato zahájila útok na říšským sněm, který od požáru v roce 1933 sice nesloužil svému účelu, ale nyní byl posledním útočištěm řady nacistů a pro Sověty měl symbolický význam. Dobyt byl týž den pozdě večer. Až 2. května 1945 poté, co brzy ráno Sověti dobyli říšské kancléřství, Němci v Berlíně kapitulovali.