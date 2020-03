Koronavirus se opět šíří na čínském území. Trump chce brzy uvolnit opatření, dopravu nezastaví

na konci patnáctidenního preventivního plánu vyhlášeného 16. března zváží, zda by nemohly omezení uvolnit alespoň v místech, která jsou nákazou méně zasažena, oznámil šéf Bílého domu. V domácích ohniscích onemocnění, kterým je například stát New York, by pak omezující opatření platila déle a rozhodnutí by bylo na guvernérech.

Podle Trumpa je potřeba brát v úvahu dopad na zaměstnanost a vliv karantény na psychické zdraví obyvatel. Prezident zároveň prohlásil, že jeho administrativa nedovolí, aby epidemie nemoci COVID-19 vyústila v trvalý problém pro americkou ekonomiku.

Nákaza totiž podle něj bude mít velký dopad na místní hospodářství i v případě, že USA omezení částečně zruší. Země proto nutně potřebuje mimořádný finanční balíček, který právě projednává Kongres.