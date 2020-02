Historická dohoda na spadnutí. Mír s talibanci vyjednal protřelý diplomat s afghánskými kořeny

přehrát video USA podepíší mírovou dohodu s Talibanem, americkému týmu pomáhal rodilý Afghánec

Podmínkou sobotního podepsání dohody je, aby mu předcházel pokles násilí v Afghánistánu během sedmidenního období. Klid zbraní je zatím oběma stranami dodržován. Historická událost se má odehrát za účasti mezinárodních pozorovatelů v katarské metropoli Dauhá, kde má Taliban svou politickou kancelář. Za americkou stranu dohodu podepíše ministr zahraničí Mike Pompeo. Poté by měly být do deseti dnů zahájeny rozhovory znepřátelených afghánských stran o nastolení trvalého klidu zbraní a poválečném uspořádání, včetně podoby nové vlády, integrace členů Talibanu do společnosti či postavení žen. Obě strany už jednou byly k dohodě blízko. Na začátku loňského září ale odpálil v Kábulu talibanský atentátník vozidlo napěchované výbušninami. Zemřelo 11 lidí a jeden americký voják, což byl pro amerického prezidenta Donalda Trumpa dostatečný důvod mírové rozhovory zrušit. „Mysleli si, že zabíjením lidí se dostanou do trochu lepší vyjednávací pozice,“ poznamenal šéf Bílého domu.

K tajnému setkání s představiteli Talibanu prý překvapivě došlo v sídle amerických prezidentů Camp Davidu těsně před výročím teroristických útoků z 11. září. Po nich Američané vtrhli do Afghánistánu a za poskytnutí útočiště al-Káidě radikální hnutí svrhli. „Takhle to vypadá, když Trump něco převezme a pak to zpacká,“ rýpl si demokratický senátor Chuck Schumer.

Fakta USA jsou v Afghánistánu od roku 2001, ztratily zde přes 2400 mužů USA jsou v Afghánistánu od roku 2001, ztratily zde přes 2400 mužů Válku v Afghánistánu zahájily USA v čele s prezidentem Georgem Bushem mladším v reakci na teroristické útoky sítě al-Káida z 11. září 2001. Afghánské vládnoucí islamistické hnutí Taliban odmítlo Američanům vydat vůdce al-Káidy Usámu bin Ládina, který útoky zosnoval, a Spojené státy v odvetě za útoky svrhly vládu Talibanu nad Afghánistánem. V listopadu 2001 bylo v zemi na tisíc prvních vojáků USA, o rok později již zde bylo na 10 tisíc amerických vojáků, v roce 2011 jich tam bylo na 100 tisíc. Bojová mise NATO a USA skončila v Afghánistánu ke konci roku 2014, od počátku roku 2015 v zemi působí nebojová mise, jejíž úkolem je výcvik afghánských bezpečnostních složek. NATO má v Afghánistánu nyní kolem 16 tisíc vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil, amerických vojáků je v zemi asi 13 tisíc. Od roku 2001 zahynulo v Afghánistánu podle statistik serveru icasualties.org 3592 příslušníků zahraničních jednotek, z toho 2448 amerických vojáků. Nejhorší byla situace v letech 2010 a 2011, kdy zemřelo 499, respektive 418 amerických vojáků. Česká armáda, která působí v Afghánistánu od roku 2002, ztratila v zemi 14 vojáků. Studie Brownovy univerzity uvádí, že náklady USA na válečný konflikt v Afghánistánu činily do roku 2019 podle odhadů 934 až 978 miliard dolarů. V tom však nejsou zahrnuty výdaje americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) či ministerstva pro záležitosti veteránů. Zdroj: ČTK

Úspěšný vyjednavač Stažení amerických vojáků z Afghánistánu představuje jeden z hlavních cílů zahraniční politiky Trumpovy vlády. Šéf Bílého domu by nepochybně rád dohodu zúročil v kampani před letošními prezidentskými volbami, v nichž se pokusí obhájit mandát. Do regionu proto vyslal Khalilzada, který je nejvýše postaveným muslimem americké administrativy.

Ostřílený diplomat slouží už pro čtvrtého prezidenta. Zal, jak mu říká úzký kruh známých, pracoval jako velvyslanec při OSN. Afghánistán zná víc než dobře, jelikož se v zemi narodil a dva roky v ní působil jako ambasador. „Usilujeme o mír, usilujeme o politické urovnání,“ opakoval v minulosti. O Khalilzadovi se mluvilo jako o možném ministru zahraničí, Trump ho ale nakonec v září 2018 vyslal do Afghánistánu. Za měsíc už jako první Američan seděl za jedním stolem se zástupci Talibanu v katarském Dauhá. Khalilzad stojí za propuštěním spoluzakladatele Talibanu Abdula Gháního Baradara z pákistánského vězení. Po čtvrt roce už vedl páté kolo jednání v Dauhá. To trvalo dlouhých 16 dní. „Taliban říká, že nemůže vyhrát válku a je připraven na politickou dohodu,“ informoval tehdy. Kritici mu vyčítají, že rozhovory vede s Talibanem bez afghánské vlády. S ní ale odmítají jednat hlavně sami radikálové, kteří tamní politiky označují za loutky Američanů.

Pokud se dohodu podaří uzavřít, skončí po více než 18 letech nejdelší americká válka v dějinách. V současné době působí na afghánském území více než 12 tisíc amerických vojáků; v první fázi stahování by se kontingent měl zúžit na 8600 vojáků. Pentagon odmítl sdělit, jestli USA souhlasily s tím, že nakonec odejdou všichni. Mluvčí politického úřadu Talibanu v Kataru Suhajl Šahín nicméně na Twitteru uvedl, že hnutí to očekává. „Na základě dohody s USA všechny mezinárodní síly opustí Afghánistán, invaze skončí a nikdo nebude smět využívat afghánskou půdu proti ostatním,“ prohlásil mluvčí. Obsah dohody nebyl zveřejněn, podle předpokladů ale Taliban v dokumentu slíbí, že nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace al-Káida a Islámského státu (IS), které by z afghánského území mohly podnikat útoky na USA a jejich spojence.

Fakta Hnutí Taliban Hnutí Taliban Organizace vznikla v jihoafghánské provincii Kandahár v červenci 1994 z popudu převážně afghánských uprchlíků, kteří původně studovali Korán v Pákistánu. O dva roky později padlo hlavní město Kábul do rukou hnutí, jehož vůdce mulla Muhammad Umar vyhlásil zemi za „plně islámský stát“ řídící se islámským právem šaría. Taliban oznámil, že popravil bývalého prezidenta Muhammada Nadžíbulláha. Hnutí postupně ovládlo zhruba 90 procent území.

Zvrat přišel po teroristických útocích na New York na podzim roku 2001, kdy vojska USA a Británie zahájila v rámci operace Trvalá svoboda útok na Afghánistán. Právě zde měla sídlo organizace al-Káida, zodpovědná za útoky. Už v prosinci 2001 byla vláda Talibanu svržena. Radikální hnutí ale i přes veškerou snahu mezinárodního společenství dál ovládá rozsáhlé oblasti v zemi. V současnosti ve spojitosti s klesající americkou vojenskou přítomností jeho síla roste a Taliban tak postupně rozšiřuje území pod svou kontrolou.