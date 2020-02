Spor o gigantické vodní dílo v Etiopii hasí už i Pompeo. Přehrada vysaje Egypt, bojí se Káhira

Na Nilu roste obří vodní dílo. „Délka hráze je 1,8 kilometru a její výška dosahuje 145 metrů,“ uvedl zástupce manažera výstavby hráze Belachew Kassa. Monumentální dílo však děsí souseda – Káhira se obává o důležité zásoby vod.

Při plnění přehrady se podle ní sníží průtok Nilu až o pětinu po dobu pěti let. To by pro Egypt mělo fatální následky. Na vodní tepně stojí celé egyptské hospodářství a voda z Nilu je i jediným zdrojem pitné vody.