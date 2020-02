Hádky o budoucnost polského uhlí. Horníci se bojí o práci, obyvatelé těžebních oblastí o domy

V celém Polsku živí těžba uhlí na šedesát tisíc lidí, další desetitisíce zaměstnávají dodavatelé. Například na dole Piast v Dolním Slezsku pracuje tři a půl tisíce lidí, z nichž mnozí cítí nejistotu z budoucnosti.

„Hornictví končí, už nebude. Je to otázka několika let. Je mi líto kolegů, kteří nedopracují až do důchodu. Mám tu kolegy, kteří tu dělají pět let, rok. A oni se toho určitě nedočkají,“ je přesvědčený horník Mariusz Maj.

Tradiční polská profese – především právě ve Slezsku – vnímá, že Evropa uhlí opouští. Stát zatím nemá v této otázce jasnou strategii. Společně s požadavkem vyšších platů a nesouhlasem s dovozem suroviny z Ruska to vedlo ke stávce, byť zatím jen výstražné.

„Je tu možné sladit různé zájmy. Celý ten klimatický balíček, zelený úděl – můžeme tomu říkat zelené evropské šílenství – nemůže fungovat,“ míní odborový předák Jerzy Demski.