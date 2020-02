Západ podle Čaputové čelí vzestupu populismu a extremismu

Čaputová hovořila i o problémech v justici v postkomunistických zemích visegrádské skupiny V4 a vyjádřila pochopení pro debaty o silnějším propojení financí z Evropské unie a respektu ke sdíleným hodnotám. Musí ale podle ní být férové a postavené na jasných kritériích.

Jourová chce podmínit financování z EU dodržováním zásad právního státu

Pro podmínění financování z EU dodržováním zásad právního státu se dnes v Mnichově vyslovila eurokomisařka Věra Jourová, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost. Ráda by prosadila seznam, v němž budou přesně vymezené situace, kdy by země mohly přijít o část evropských peněz. Zároveň by ale podle ní měl mechanismus obsahovat i opatření, aby prostředky mohla nadále čerpat města v dané zemi nebo tamní neziskové organizace.

„Finanční tlak nemůže být jediným opatřením na ochranu právního státu,“ podotkla také Jourová. Dalším bude zářijové, nebo říjnové hodnocení všech členských států a dodržování zásad právního státu z jejich strany. Jourová počítá také s pokračujícím dialogem s Polskem a Maďarskem, tedy dvojicí zemí vůči kterým bylo zahájeno řízení kvůli nerespektování společných hodnot EU podle sedmého článku unijní smlouvy.