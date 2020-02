Nemůžeme kandidáty do EU dál vodit za nos, komentuje Vondráček možné rozšiřování

„Budeme se snažit přesvědčit naše francouzské kolegy, že kandidátské země nemůžeme pořád vodit za nos, že se musí zrychlit přístupový rozhovor a že si skutečně zaslouží být plnohodnotnými členy Evropské unie,“ řekl Vondráček. Dodal, že rozšíření EU nebude zátěží, jak si stále patrně myslí některé země západní Evropy.

Také přeseda slovenského parlamentu Andrej Danko podpořil integrační ambice balkánských států, zvláště Černé Hory a Srbska, jejíž zástupci se zúčastnili jednání v Bratislavě v rámci rozšířeného takzvaného Slavkovského formátu, který tvoří Česko, Slovensko a Rakousko.

„Pokud by se EU měla rozšířit, tak Černá Hora a Srbsko by měly být těmi zeměmi, které vstoupí do Evropské unie,“ řekl Danko, jehož země Slavkovskému formátu nyní předsedá.