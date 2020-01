Státní duma rozhodne o kandidatuře Mišustina na ruského premiéra

Podle některých pozorovatelů by to mohlo být znamením, že bude ve funkci premiéra plně zastávat politickou linii Kremlu. V minulosti se již několikrát ukázal po Putinově boku, hrál s ním například hokej při každoročním slavnostním utkání celku CSKA Moskva v Soči.

„Musíme si uvědomit, že ruská daňová zpráva není to samé, co česká finanční zpráva. V Rusku má daňová zpráva výrazné silové kompetence, je to v zásadě silová struktura,“ říká o úřadu, který Mišustin vede už 11 rokem rusista Jan Šír z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. „Na takové pozici tak dlouho v tak těsném sousedství po boku Vladimira Putina nemůže fungovat člověk, který by nebyl náležitým způsobem prověřen a nebyl loajální,“ usuzuje Šír.

„Velká část veřejnosti o něm dost možná do včerejšího dne vůbec neslyšela, což vypovídá o tom, že Vladimir Putin si vybírá takové osobnosti, vedle kterých bude vypadat jako ten dominantní,“ komentuje Šír výběr nového předsedy vlády.

Spojenectví Putin-Medveděv může pokračovat

Medveděv oznámil svou demisi jen několik hodin poté, co Putin v poselství o stavu země prohlásil, že se chystá navrhnout prozatím nepříliš specifikované změny ruské ústavy, které nakonec předloží ruským občanům ke schválení v referendu. Předseda vlády odstoupení svého kabinetu zdůvodnil tím, že pokládá za správné podat s vládou demisi na pozadí Putinem oznámených návrhů změn základního zákona.

Podle Šíra ale dvacetileté spojenectví Putin-Medveděv středeční rezignací nekončí. „Určitě se pro Medveděva najde důstojná funkce, která umožní, aby byl ochráněn od případných důsledků spojených s tím, že by mohl nést zodpovědnost za některé kroky spojené s dvacetiletým působením po boku Vladimira Putina,“ říká.