FSB mi nabízela kratší vězení, pokud budu vypovídat proti Ukrajincům, řekl ČT Sencov

S ohledem na to, co říkáte – když se ohlédnete na rok 2014, máte odpověď na to, proč jste vlastně byl vězněn?

Je to docela jednoduché. Nebyla to speciální volba právě mé osoby. (Ruská kontrarozvědka) FSB měla za úkol vytvořit podvrženou organizaci, aby mohla říci – podívejte, Ukrajina se snaží vyrvat Krym násilně. Bylo to těsně před volbami prezidenta v roce 2014, kdy byl zvolen (Petro) Porošenko. Pochytali všemožné aktivisty, mučili je a ti vypovídali proti jiným. Takhle jsem byl vybrán já jako člověk, který měl docela dobré vazby na Krym i na (ukrajinské prozápadní hnutí) Majdan.

Tak mi nabídli takový handl. Když budu ochoten vypovídat proti některému z vedoucích politických činitelů Ukrajiny, že to vychází od něho, tak dostanu sedm let jako komplic. Ale když to odmítnu, tak ze mě udělají organizátora a dostanu dvacet. Já jsem to ihned odmítl a dostal jsem těch dvacet, jak mi FSB slíbila. Potom se teprve dozvěděli, že jsem režisér. Předtím je zajímalo hlavně to, že jsem aktivista Majdanu.

Jaké byly podmínky ve vězení a jak s vámi zacházela policie?

Policie se mnou zacházela velmi špatně, pro ně jsem nepřítel. Jsem z Ukrajiny, jsem pro ně v jejich chápání banderovec, fašista, a dokonce zrádce. Jsem pokrevně Rus, ale nepodporuji Rusko, nepodporuji Putina, a proto jsem pro ně byl nepřítel a podle toho se ke mně chovali.

Vězení byla malinká místnost dva na tři metry, železná postel, železný stolek, železná stolička, to všechno přimontované k podlaze, a malé zamřížované okénko vysoko, aby člověk nevěděl, co se děje venku. Malá díra místo záchodové mísy a umyvadlo, nic víc.