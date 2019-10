Místo koránu řetězy, bití a znásilňování. Z islámské školy v Nigérii osvobodili stovky chlapců

Zavěšování za ruce bylo trestem za odpor vůči znásilnění. „Ti, které sexuálně zneužívali, dostávali od prefektů rybí konzervy. Prefekti se většinou starali o ty mladší. Když jsme je odmítli, věšeli nás za ruce a za nohy a pořád nás bili,“ konstatoval zachráněný student Džibril.

Někteří chovanci se po příchodu policie rozutekli. Zbylé nechali úřady převézt do tábora, kde čekají na příbuzné. Jejich stav všechny šokoval. „Jeden zvracel krev a je v kritickém stavu, další vůbec nemohl vstát a několik jich museli převézt do psychiatrického zařízení,“ uvedla státní komisařka pro sociální rozvoj Hafsat Mohamed Babaová.

Snaha o reformu islámských škol

Policie zadržela majitele a šest učitelů a trestně je stíhá. Zároveň úřady mluví o potřebě regulace islámských škol. Na převážně muslimském severu Nigérie si ale mnoho chudých rodin výdaje za učebnice a uniformy státního vzdělávacího systému nemůže dovolit.

Pokud děti do školy pošlou, tak často právě do soukromých učilišť koránu. „V té škole mám sama sedm dětí a nikdy tam nebyl žádný problém. Do té školy jsem chodila, vařila jsem jim,“ říká kuchařka Zainab.