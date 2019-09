Britové by z brexitu asi nejradši vycouvali. I nás přistěhovalce radši skousnou, říká spisovatelka Pekárková

Ano, ano, tak určitě. Ale uvidíme, jak to celé bude. Ale co si o tom myslím, je upřímně řečeno úplně jedno, bohužel. Nemohla jsem ani volit v referendu a teď už teda vůbec nemám absolutně žádnou moc s tím něco udělat.

A dokonce jsem zažila takové konverzace, kdy se třeba rodilí Britové, kteří měli včerejší zprávy, hádali s těmi, co měli ty dnešní zprávy, a vůbec si nerozuměli. K tomu tam přijde jiný rodilý Brit a ten má týden staré zprávy a vůbec nevědí, co si navzájem říkají. Takže nikdo neví.

No upřímně řečeno, já mám pocit, že je to tam daleko menší téma než třeba u nás. Ale mám z toho celkově pocit, že prostě lidi už toho mají dost. Situace se mění zhruba každou půldruhou hodinu, takže vlastně, abyste to skutečně měla nastudované, tak to znamená, že byste měla číst několikrát denně, být přilepená na obrazovce.

Paní Pekárková, žijete v Británii dlouho, můžete srovnávat, je to vyhrocenější situace, když se jedná o brexitu?

Já si myslím, že ano, že to je zatím nejvyhrocenější, co jsem já osobně zažila. Naposled byla nějaká jednání o to, jaké budou penze, a to bylo velmi, velmi mírné. Myslím si, že to je samozřejmě proto, že to je vyhrocenější situace pro celou Británii. Dneska už se skutečně zdá, že s výjimkou pár politiků typu pana Borise, že snad by opravdu celá Británie nejradši z toho nějak vycouvala. Ale vlastně cosi jim to nedovolí.

Opravdu? Myslíte, že by vzali nejradši zpátečku?

Mám pocit z toho, že takhle by to ti lidé opravdu rádi viděli. Že i ti, kteří by se třeba rádi zbavili nás „Poláků“, jak vždycky říkám, prostě nás legálních přistěhovalců z východnějších částí Evropy, že i ti – normální lidé, nemyslím politici – by nás radši už skousli, než by udělali to téměř nemožné, což je vlastně odpojit Británii nějakým způsobem od Evropské unie. Ostatně se nás už řada odstěhovala díky té hrozbě.

Je rozdíl mezi lidmi, kteří žijí ve městě a na venkově? Ptám se záměrně, protože Dominic Cummings, poradce Borise Johnsona, nedávno novinářům v Británii řekl: Jděte se podívat na venkov, udělejte tam s místními rozhovor a všichni vám řeknou, že chtějí odejít z EU co nejdříve bez zbytečného zdržování.

Obávám se, že na tom něco bude. Ono se stačilo podívat na mapy toho, kde zvolili skutečně brexit. A to jsou téměř výlučně právě takové venkovštější oblasti, plus několik třeba oblastí v Londýně, neřku-li třeba v Liverpoolu, kde právě mají lidé pocit, že se jim tam nedaří tak dobře. A dá se jim asi velmi snadno vysvětlit, byť třeba falešně, že za to může ta Evropská unie, anebo přistěhovalci.