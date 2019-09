Farmaceutické firmy hledají po USA nové trhy pro návykové opioidy. Cílí na Austrálii či Indii

Před deseti lety seskočila australská farmářka Carmall Caseyová ze svého náklaďáku a ucítila bolest v kolenou. Lékař jí diagnostikoval osteoartritidu a předepsal podle něj ideální léky – opioidy. Jenže jí zatajil, jak rychle na ně vzniká závislost. Pak nastupují vedlejší účinky jako deprese, úzkost nebo panické záchvaty.

„Spláchla jsem je do odpadu. Udělala jsem to, abych se k nim měsíc nedostala. Jenže když uběhl, měla jsem hrozné bolesti. Potřebovala jsem něco, co by mi ulevilo. A začalo to nanovo,“ popisujee Caseyová.

Ta se sice snažila najít doktora, který by jí dal léky nevyvolávající závislost, všude jí ale předepisovali opioidy – fentanyl, oxycodon, tramadol, targin. „Abych byla upřímná, nevím, co budu dělat. Je to strašidelné, protože nechci… Nevím. Ale já se k nim nevrátím,“ říká odhodlaně.