Luigi Di Maio je klidný pragmatik. Umí se dohodnout s nacionalisty i sociálními demokraty

Příznivci tvrdí, že by odpadla nákladná správa výplat a kontrol, že by chudí nemuseli trávit čas a energii orientací ve složitém systému, že by z nich sejmulo stigma příjemce dávek, že by lidé častěji pracovali nad tím, co je skutečně naplňuje a že by trávili víc času s rodinou.