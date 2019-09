Sasové a Braniboři volí parlament. Mohou vyvolat celoněmecké politické zemětřesení

Volební místnosti se v obou spolkových zemích otevřely v 8:00. Hlasování skončí v 18:00 a hned poté budou známy první odhady výsledků.

Průzkumy předpovídají ve čtyřmilionovém Sasku sousedícím s Českem vítězství CDU se ziskem kolem 30 procent hlasů. Následuje podle nich protiimigrační AfD s 25 procenty, postkomunistická Levice s 15, Zelení s 11, SPD s osmi a liberální FDP s pěti procenty. Pro CDU, SPD a Levici by tento výsledek znamenal pokles, pro ostatní strany posílení.

V Braniborsku, kde žije asi 2,5 milionu lidí, průzkumy počítají s těsným soubojem o první místo mezi SPD a AfD s podporou zhruba 21 procent voličů. Následovat by je měla CDU s přibližně 17 procenty, Levice s 15, Zelení se 14 a FDP s pěti procenty. Do parlamentu mohou na příštích pět let proniknout ještě konzervativní Svobodní voliči (FW). I v této zemi tak průzkumy očekávají přesun voličů stejným směrem jako v Sasku.