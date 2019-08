KLDR znovu vypálila rakety. Jihokorejská armáda se "připravuje na všechno"

Podle jihokorejské armády byly rakety odpáleny z okolí severokorejské základny Sondok východním směrem, překonaly vzdálenost asi 380 kilometrů, dosáhly výšky 97 kilometrů a nakonec spadly do moře.

Americký prezident Donald Trump na dosavadní raketové testy Severní Koreje reagoval vždy zdrženlivě. Už v květnu ujistil, že odpalování raket krátkého doletu nebude mít vliv na diplomatická jednání USA s KLDR.

Také tentokrát reagoval šéf Bílého domu s klidem. Krátce před odletem na summit skupiny zemí G7 v jihofrancouzském Biarritzu, na kterém by se státníci mohli zabývat mimo jiné i

situací na Korejském poloostrově, Trump řekl, že vůdce KLDR Kim Čong-un zkrátka „rád testuje rakety“. „Ale my jsme rakety krátkého doletu nikdy neomezily,“ zdůraznil. „Uvidíme, co se stane,“ dodal.

Hrozby

Japonský ministr obrany Takeši Iwaja označil nový raketový test za jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které nelze ignorovat. Podle něj nicméně rakety nedopadly do japonských teritoriálních vod a nenapáchaly žádné škody. Nejnovějšímu incidentu předcházelo úterní ukončení společných vojenských manévrů Jižní Koreje a Spojených států, které KLDR označila za nácvik invaze.

Zvláštní zmocněnec USA pro KLDR Steve Biegun poté prohlásil, že Washington je připraven obnovit jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova, která stagnují od únorového summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.