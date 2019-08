Řecko nechce pustit do přístavu íránský tanker, který zadržovaly úřady v Gibraltaru

Atény nehodlají jakkoli usnadnit dopravu ropy do Sýrie, vzkázal do Teheránu Miltiadis Varvitsiotis z řeckého ministerstva zahraničí. Íránský tanker Adrian Darya 1 propuštěný z Gibraltaru je podle něj příliš velký na to, aby mohl vplout do řeckého přístavu. Na Řecko vyvíjejí tlak Spojené státy, které od loňska uvalily na Írán v několika fázích tvrdé hospodářské sankce.