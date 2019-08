Epstein měl podle pitvy zlomenou jazylku. Ukazovat to může na oběšení, ale i uškrcení

Šestašedesátiletý Epstein, někdejší přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa, byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí.

Epstein byl nalezen v cele mrtvý v sobotu, den poté, co soud zveřejnil výpověď, v níž jedna z jeho údajných obětí Virginia Robertsová Giuffreová tvrdila, že ji finančník držel jako sexuální otrokyni.

Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal. V případě usvědčení mu hrozilo i 45 let vězení.

Ve vazbě byl pod zpřísněným dohledem od 23. července, kdy byl ve své cele nalezen téměř v bezvědomí s poraněními na krku. Kvůli obavám, že má v úmyslu spáchat sebevraždu, se na něj vztahoval zvláštní režim, ten byl ale podle AP ukončen už koncem července.