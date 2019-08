Čína se chystá na supertajfun Lekima, vyhlásila nejvyšší stupeň výstrahy

Šestnáct tisíc lidí čeká evakuace

Šanghaj by měl zasáhnout velmi silný vítr už v pátek, špatné počasí by tam podle předpovědi mělo trvat nejméně do neděle a evakuováno má podle místního tisku být na šestnáct tisíc obyvatel z okolí města. Čínské úřady rovněž varovaly před záplavami na východních úsecích řeky Jang-c'-ťiang a Žluté řeky. Výstraha nyní platí do středy příštího týdne.

Tajfuny jsou v letních měsících v Číně relativně běžné. Minulý týden ale meteorologové oznámili, že letos byl počet tajfunů oproti předchozím rokům podprůměrný.