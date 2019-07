Výměna tankerů nepřichází v úvahu, vzkázal Íráncům nový šéf britské diplomacie Raab

Írán opakovaně žádá o propuštění svého plavidla a v minulých dnech také naznačil, že je ochoten je vyměnit za tanker Stena Impero. Velká Británie to ale vyloučila. „To není něco za něco, není to otázka výměny. Jde o mezinárodní právo a dodržení pravidel mezinárodního právního systému, a na tom budeme trvat,“ prohlásil Raab.

Podle šéfa britské diplomacie se okolnosti incidentů liší. „(Íránský tanker plující pod vlajkou Panamy) Grace 1 byl zadržen, protože šlo o porušení sankcí, mířil s ropou do Sýrie. Byli jsme v absolutním právu udělat to způsobem, jakým jsme to udělali,“ podotkl Raab. Teherán ale už dříve popřel, že by loď do Sýrie plula. Zároveň odmítl, že by zadržel britský tanker v odvetě za zásah u Gibraltaru.

Íránci tvrdí, že plavidlo Stena Impero narazilo v Hormuzském průlivu do rybářské lodě a neposkytlo jí pomoc. Tanker se podle nich neřídil pravidly mezinárodní lodní dopravy, což Londýn odmítá.