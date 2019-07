Paříž chce vykázat autobusy s turisty z centra města

Paříží křižují desítky patrových vyhlídkových autobusů, které přepravují kyvadlově turisty mezi hlavními památkami, ale také množství zahraničních turistických autobusů, jež přivážejí cestovatele z celé Evropy.

Radnice chce nově rozšířit parkoviště mimo centrum města a přimět turisty nasednout na městskou hromadnou dopravu. „Turisté mohou dělat to, co dělají všichni ostatní, a přejít na ekologicky šetrné možnosti mobility nebo využít veřejnou dopravu. Potřebujeme změnu,“ řekl

náměstek primátorky města Emmanuel Grégoire.

Mnozí se ale pohodlí v klimatizovaných vozidlech nebudou chtít vzdát. „Cesta autobusem nám umožnila snadno si prohlédnout památky, protože my to tady vůbec neznáme. Až na to, že doprava je tady neskutečná,“ podotkla americká turistka Ann Maxwellová.