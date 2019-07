Kongo hlásí první nákazu ebolou v milionovém městě. Ředitel WHO svolal krizový výbor

Konžské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že muž nakažený ebolou přijel do Gomy z města Butembo autobusem a byl rychle převezen do zdravotnického zařízení. Úřady se teď snaží vyhledat všechny pasažéry dvou autobusů, jimiž muž cestoval. Všichni, s nimiž mohl přijít do styku, mají být očkováni.

Konžské ministerstvo zdravotnictví zároveň vyzvalo obyvatele ke klidu. Všichni pasažéři prý byli dohledáni. „Vzhledem k rychlosti, s jakou byl pacient identifikován a izolován, a vzhledem k vyšetření všech ostatních pasažérů autobusu z Butemba je riziko šíření eboly v Gomě malé,“ uvedl resort.