Na palubě ruského batyskafu vypukl požár, čtrnáct lidí zemřelo

V ruské ponorce, takzvaném batyskafu, což je plavidlo určené k ponorům do velkých hloubek, zahynulo 14 lidí. Podle agentury TASS to oznámilo ruské ministerstvo obrany s tím, že během incidentu, který se stal v pondělí, vypukl požár. Ministerstvo typ ponorky neuvedlo, podle informací ruského serveru RBC z armádních kruhů to byla AS-12 na jaderný pohon.