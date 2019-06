Nový šéf obrany USA chce zabránit válce s Íránem. Podporu hledá u spojenců v NATO

Esper spojence ujistí, že Washington si válku s Íránem nepřeje. „Musíme přesvědčit naše spojence, aby s námi přinutili Írán vrátit se k jednacímu stolu. Tohle není Írán versus Spojené státy,“ prohlásil.

Reagoval tak na napjatou situaci mezi oběma zeměmi. Ta se vyhrotila poté, co Írán minulý týden sestřelil americký dron, který měl údajně narušit jejich vzdušný prostor. Spojené státy kvůli incidentu uvalily na Teherán nové sankce, které se dotknou íránských revolučních gard, ale i úřadu nejvyššího duchovního vůdce a dalších vlivných činitelů.

Jednání je kvůli sankcím tabu, trvá na svém Írán

To podle Teheránu vyloučilo možnost vyřešit problém diplomaticky. „Neřekli jste, že chcete vyjednávat? Pokud by to byla pravda a opravdu byste chtěli jednat, neuvalili byste zároveň sankce na našeho ministra zahraničí. Tohle jasně ukazuje, že jde o lži,“ prohlásil íránský prezident Hasan Rouhání.