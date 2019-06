V boji o šéfa konzervativců pokračuje pětice kandidátů, vypadl bývalý ministr pro brexit Raab

Výbor 1922 by mohl navrhnout rychlejší způsob hlasování, aby byl nový vůdce strany zvolen co nejrychleji. Cílem je, aby dotyčný mohl vyjednávat s EU v období do odchodu Británie z EU – 31. října.

Johnson se obává Stewarta

Boris Johnson má podle výsledků dosavadních kol hlasování postup do finální fáze prakticky jistý. Kdo jej ve dvojici, mezi kterou si bude vybírat všech 160 tisíc straníků, doplní, není stále zřejmé.

Podle listu The Times by mohla do průběhu volby nového lídra konzervativců promluvit zejména rostoucí popularita Roryho Stewarta. Podle listu The Daily Mail si Stewarta jako svého protikandidáta nepřeje ani samotný Johnson, proto prý uvažuje o tom, že „půjčí“ hlasy některých svých podporovatelů Jeremymu Huntovi, aby tak zajistil jeho postup.

Podporu Stewartovi naopak v pondělí vyslovil i faktický zástupce dosluhující premiérky Theresy Mayové David Lidington. Sama premiérka oznámila, že o tom, koho by ráda viděla jako svého nástupce v Downing Street 10, veřejně hovořit nebude.