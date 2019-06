Výsadek z Plzně rozbil kemp v Normandii, aby si připomněl vylodění Spojenců

Půldruhá stovka českých nadšenců vojenské historie a 37 historických terénních vojenských vozidel dorazilo do Normandie. Vozidla jela samostatně na třech kamionech a na evropských silnicích budila velký zájem. Na francouzských parkovištích je lidé zvědavě okukovali. „Cesta byla senzační, zdržel nás trošku evropský svátek, kdy jsme museli jeden den stát. Pak byly nečekané zastávky, povolovaly se nám plachty. Ale jinak to jelo úplně super,“ pochvaluje si jeden z řidičů konvoje Emil Holub.

Členové výpravy své vozy netrpělivě očekávali v kempu u Port en Bessin nedaleko pobřeží. V plánu měli zamířit na pláž, kde došlo během Dne D k nejtvrdším bojům. „Je taková tradice, že to první, co musíme udělat, je jet na Omahu, to je vždycky vrchol. Chlapi tady pláčou, nad námi je hřbitov, kde je devět tisíc křížů, je to strašně dojemné,“ shrnuje předseda Military Car Clubu Plzeň Rudolf Bayer.