Návrat na výsluní? Farageovu stranu chce volit víc Britů než konzervativce a labouristy dohromady

Britské uskupení Strana pro brexit Nigela Farage by v květnových volbách do Evropského parlamentu mohla získat více hlasů než vládní konzervativci a opoziční labouristé dohromady. Pro novou stranu by hlasovalo 34 procent voličů, ukázala anketa zveřejněná televizí Sky News. Farage už v minulosti v eurovolbách bodoval se Stranou nezávislosti Spojeného království.