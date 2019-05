Číňané loví manželky u chudých pákistánských křesťanů. Pašování nevěst je na vzestupu

video Horizont ČT24: Pašování nevěst do Číny

Křesťanské komunity představují ve dvousetmilionové převážně muslimské zemi pouhé jedno procento všech obyvatel. Téměř bez výjimky patří k těm nejchudším. Pro řadu rodičů je tak nabídka v přepočtu několika desítek tisíc korun za souhlas se sňatkem neodolatelná nabídka.

„Já jsem do Číny nechtěla, ale bylo to na mých rodičích. Po svatbě řekli, že bych měla jet, že bych tam měla mít lepší život,“ vzpomíná pákistánská nevěsta Máhek Liakatová.

Jiné nevěstě Mukadas Ašrafové bylo pouhých 16 let, když ji rodiče provdali za Číňana, který si přijel koupit nevěstu do Pákistánu, kde pak také proběhla svatba. Následně odcestovali do Číny. Podobný scénář může znamenat lepší život a pravidelný příjem pro zbytek rodiny.