Maratonci jako ekologická katastrofa. Kelímky s vodou by mohly nahradit kapsle z mořských řas

Jako koncerty a festivaly, i městské maratony za sebou nechávají uhlíkovou stopu: sjedou se desetitisíce lidí, mnozí letecky. A zbydou po nich hory odpadků. Jen plastových lahví v Londýně po loňském maratonu posbírali 47 tisíc. Letos organizátoři ohledy na životní prostředí posílili. A místo plastových lahví připravili kapsle s energetickým nápojem, vyrobené z mořských řas. „Jen to strčíte do pusy a zmizí to. Na zdraví!“ předvedl zakladatel startupu Skipping Rocks Lab Rodrigo Garcia.

Membrána z mořských řas je bez chuti a bez zápachu, a nijak nenaruší vjem z podávané tekutiny. Je stravitelná. I kdyby ji někdo nechtěl, v přírodě se rozloží do šesti týdnů. Plastové lahvi to trvá 400 let. Patent ekologického startupu letos vyzkoušel výrobce energetického nápoje. Exploze šťávy „V tuto chvíli to zkoušíme, abychom poznali reakci spotřebitelů, ta je zatím skvělá, když jim jde hlavně o hydrataci bez zbytečných obalů,“ řekla manažerka udržitelného rozvoje společnosti Lucozade Jo Padwicková.