Premiéři zemí V4 se v Bratislavě sešli k jednání o spolupráci s šéfem japonské vlády

„Pana premiéra jsem vyzval, abychom vylepšili naší obchodní bilanci. My máme negativní bilanci asi 2,3 miliardy dolarů. Proto hledáme nové trhy pro české exportéry. Japonsko je pro nás důležitý trh,“ řekl Babiš českým novinářům. V Japonsku by se podle něj mohly uplatnit výrobky například českých podniků obranného průmyslu a jiných průmyslových firem.

„Jako V4 chceme hrát významnější roli při vyjednávání obchodních dohod (EU). My jsme průmyslová oblast, jsme jedni z největších výrobců automobilů v Evropě,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš hovořil s Abem také o možnosti navázání přímého leteckého spojení obou zemí a o olympijských hrách, které bude v příštím roce hostit Tokio. „Český olympijský výbor má projekt otevřít Český dům. V Tokiu hledáme místo pro sochu, která připomene tři olympijské zlaté medaile (Věry Čáslavské) v Tokiu 1964. Pro Japonce je (gymnastka) Věra Čáslavská ikona,“ řekl Babiš.

Dohoda mezi EU a Japonskem

Na začátku letošního února vstoupila v platnost obchodní dohoda mezi EU a Japonskem. Jde o nejrozsáhlejší smlouvu o volném obchodu, jakou kdy evropský blok uzavřel. Pakt odstraňuje téměř všechna cla ve vzájemném obchodu. Summit EU-Japonsko se ale nevyhne řadě dalších témat, od rostoucího vzájemného obchodu přes stále odkládaný britský odchod z Unie až třeba po situaci na Korejském poloostrově.

Vysoce postavený činitel EU připomněl, že od 1. února mezi Unií a Japonskem platí pravidla loni dojednaného hospodářského partnerství. To by mělo postupně zvýšit unijní export do Japonska o více než 13 procent.

Už nyní loňská dohoda znamená konec celních poplatků pro více než 90 procent evropského exportu do Japonska; po úplném uplatnění dohody bariéry padnou pro 97 procent zboží, včetně výrazného počtu evropských zemědělských výrobků. Loni přitom evropské firmy do Japonska vyvezly zboží za 64,7 miliardy eur (přes 16,6 bilionu korun).

Japonce zajímá i brexit, kvůli investicím

Představitelé EU neskrývají, že Japonce dlouhodobě zajímá vývoj a zmatky kolem britského odchodu z evropského bloku – především kvůli dalšímu osudu japonských investic v Británii.