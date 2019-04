Pražský filharmonický sbor zakončil turné po Izraeli. Do země se od 90. let vrací opakovaně

Brahmsovo requiem patří mezi nejtěžší díla sborového repertoáru. „Sbor ani na chvilku nevydechne. Zpívá ve všech částech, sólisté tam sice jsou, ale jejich part není tak rozsáhlý, takže je to trošku takový adrenalin, vydržet to uzpívat do konce,“ upozorňuje hlavní sbormistr PFS Lukáš Vasilek.

Za skoro třicet let už Češi v Izraeli odehráli téměř 200 koncertů. „Sbor sem jezdí od začátku 90. let, kdy navázal úzké kontakty s panem Zubinem Mehtou, což je vynikající světový dirigent,“ uvedla ředitelka Pražského filharmonického sboru Eva Sedláková.