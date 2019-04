Jižní Korea jako první na světě spustila 5G síť, je až stokrát rychlejší

Tamní mobilní operátoři za kampaně propagující 5G utratili miliardy. Největší operátor SK Telecom očekává do konce letošního roku zhruba jeden milion zájemců o 5G. Celkem má 27 milionů uživatelů.

„Vím, že 5G neuvěřitelně zkracuje reakční dobu, budu tak mít daleko větší požitek ze streamovaných her. Strašně se na to těším,“ řekl Oh Won-čchang, jeden z prvních jihokorejských zákazníků.

Budoucnost se bez 5G neobejde

Nejde ale jen o rychlejší data, lepší mapové aplikace, virtuální realitu a superrychlé hry. Technologie 5G je součástí čtvrté průmyslové revoluce, a nutností, mají-li se z pouhých prototypů proměnit například auta bez řidičů. Možností teoreticky otevírá 5G nespočet, včetně chirurgie na dálku.

„Kdyby byly bezpečnostní problémy například u autonomního auta, tak to může mít daleko větší dopady na bezpečnost lidí než jen u smartphonů, které jsou dnes takřka jedinými zařízeními připojenými na mobilní sítě,“ upozornil šéfredaktor webu Lupa.cz David Slížek.