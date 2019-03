Dejte nám své jaderné zbraně, vyzval Trump Kima v papírovém vzkazu. A summit skončil krachem

Trump předal Kimovi americké požadavky sepsané v angličtině i korejštině 28. února v hanojském hotelu Metropole, řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj. Ani jedna ze stran později pořádně nevysvětlila, co vedlo ke krachu jednání, nynější dokument by ale do věci mohl vnést jasno, píše Reuters.

O existenci textu se poprvé zmiňoval poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton v rozhovorech, které poskytl médiím dva dny po hanojském summitu. Neprozradil však zásadní požadavek Washingtonu, aby Severní Korea své jaderné zbraně a štěpný materiál předala přímo Spojeným státům.

O tomto způsobu jaderného odzbrojení Severní Koreje mluvil Bolton už v roce 2004 a k této myšlence se vrátil loni, když ho Trump jmenoval poradcem pro otázky národní bezpečnosti. Trump se v minulosti od přístupu zvaného „libyjský model“ distancoval a řekl, že Spojené státy k němu přistoupí jen tehdy, pokud se jim nepodaří dospět s Pchjongjangem k dohodě.