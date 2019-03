Britové by se v případě delšího odkladu brexitu měli účastnit eurovoleb, řekl Tusk

Evropský parlament by podle Donalda Tuska měl umožnit Velké Británii účast v květnových evropských volbách, pokud Londýn požádá o delší odklad brexitu. Podle předsedy Evropské rady by se tak mělo stát navzdory řadě nesouhlasných názorů europoslanců. Brusel by pak podle Tuskových slov na štrasburském plénu neměl zradit rostoucí počet Britů, kteří si přejí setrvání své země v EU či nové referendum.