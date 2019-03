Islámský stát jako idea poražen nebyl, přesune se jinam, upozorňuje Šedivý

„IS se zcela evidentně přesune na jiná území. Část je ještě v Afghánistánu, ví se to velmi pozitivně. Naše mise v Mali začala de facto proto, že tam hrozilo přemístění poměrně velké části bojovníků, kteří se hlásili k IS. Celý prostor Sahelu, což je jižní část Sahary, v podstatě na celou šířku Afriky, je ohroženým prostorem. V Libyi máme buňky IS,“ vypočítal Šedivý.

Analytik webu Info.cz Pavel Novotný si myslí, že samozvaný Islámský stát nějakou dobu přežije i pod svým dosavadním názvem. „Je to podobně jako u jiných ‚firem', třeba technologických – teď budu velmi cynický – ti specialisté přejdou do jiných organizací. Můžou se přejmenovat, vytvořit jiné spolky. Vím, že to zní opravdu cynicky, ale souboj al-Kájda a IS opravdu jeden čas připomínal souboj dvou velkých firem, jejichž ,personální oddělení' si přetahovalo lidi mezi sebou,“ přiblížil.

„IS je dneska loser, prohrává, v tuto chvíli se od něj distancují i organizace, které se k němu po celém světě hlásily. A buď se pokorně vrací k al-Kájdě, nebo vytvářejí samostatné jednotky, samostatné organizace, jako předtím. Myslím, že IS po nějakou dobu přežije, ale dlouhodobě přežít nemusí,“ pokračuje anayltik.

„Ale jak už bylo řečeno několikrát, ten směr, ten proud, ať už vychází z radikalizovaného salafismu nebo může mít wahhábistické kořeny nebo jakékoliv jiné, tak samozřejmě nekončí, to rozhodně ne,“ okomentoval Novotný budoucnost radikálního islamismu.

Také podle Šedivého tato idea přežije. „Bude žít znovu například v Čečensku, v Dagestánu. Rusové mají poměrně velké obavy ze stovek vracejících se džihádistů, protože Čečenci byli ti, kteří byli dokonce v čele IS,“ připomněl. „Němci sami tvrdí, že mají asi tisíc sto lidí, kteří se hlásí k radikálnímu islámu, z toho asi 450 lidí je schopno obětovat svůj život při sebevražedných útocích. Podobná situace je ve Francii a podobně,“ dodal Šedivý.

„Islámský stát bude pravděpodobně přežívat jako nějaká podzemní organizace, ale tam, kde bude slabé státní zřízení, může znovu vyvstat, ať už to bude pod názvem ‚Islámský stát' nebo jakýkoliv jiný stát,“ dodal Šedivý.