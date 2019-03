Mueller od května 2017 vyšetřuje, zda byla Trumpova kampaň tajně napojena na Moskvu a zda se prezident nepokoušel vyšetřování nezákonně mařit. Trump obojí odmítá a mluví o honu na čarodějnice. Také Rusko jakékoli vměšování do voleb popírá.

Závěry vyšetřování nebudou ihned zveřejněny a ministr Barr nyní rozhodne, v jaké podobě je předá dalším zodpovědným stranám. Barr jako stoupenec Trump měl údajně k pátrání po ruském vměšování výhrady. Další vývoj bude podle agentury AP záležet na Kongresu a „se vší pravděpodobností“ na federálních soudech.

Trump je optimista

„Uvidíme, jestli bude férová,“ komentoval zprávu nedávno prezident. Pokud by se s ní seznámila veřejnost, Trumpovi by to prý nevadilo. „Ať je to venku, ať to lidé vidí… uvidíme, co se stane,“ konstatoval.