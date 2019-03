Bez kouře. Dva severské trajekty začaly jezdit na zelenou elektřinu

„Používáme výhradně zelenou energii, pocházející z větrných nebo vodních elektráren, takže jsme maximálně ekologičtí,“ zdůraznil Anderson. Efektivita se podle provozovatelů zvyšuje tím, že elektrické trajekty nasadili na mimořádně vytížené trase. Lodě mezi Švédskem a Dánskem jezdí 24 hodin denně 7 dní v týdnu a každý rok přepraví 7 milionů pasažérů a 2 miliony aut.

Změnu si chválí dokonce i posádka, ovládání lodí označuje za pohodlnější. „Pohonný systém je stejný, takže i doba plavby je stejná, ale při manévrování získá kapitán mnohem větší výkon daleko rychleji,“ vysvětlil inženýr společnosti ForSea.

Jak si trajekty Aurora a Tycho Brahe povedou, sledují i úřady a konkurenční společnosti. Za rok by měla jejich přestavba zabránit, aby se do ovzduší dostalo 28 tisíc tun oxidu uhličitého, které by vyprodukoval dieselový pohon. Musí ještě potvrdit svou spolehlivost a ekonomickou udržitelnost.